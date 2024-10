Land Tome 9

Capturée par Sutekichi, Anne s'endort et rêve d'un doux et lointain passé. Mais ces souvenirs sont-ils véritablement les siens ? Ann, de son côté, fonce en direction du quartier résidentiel et tombe nez à nez avec Kazune, quelle n'avait pas vu depuis des années. En échangeant avec lui, elle sent jaillir en elle des émotions jusqu'alors inconnues. Citoyens ordinaires de l'Autre Monde, Jun Yamanouchi et son père se questionnent de plus en plus sur l'étrangeté de leur mode de vie. Intrigués, ils décident d'essayer d'en savoir plus. La frontière qui sépare les deux Mondes pourrait bien s'en trouver fissurée pour l'éternité...