Le goût du jour

Cuisiner par envie, par devoir, par amour ? Ca dépend des jours. Je raconte dans ces pages mes recettes au fil des semaines et des lieux, entre Paris 18e et le Cotentin. On n'est pas obligé de les suivre à la lettre ! Faire la cuisine, c'est une histoire d'humeur et de contexte : on est six, dix, deux, juste soi ? Il fait beau, il fait triste ? C'est la fête ? On avait mis quoi dans son cabas ? Adapter la liste d'ingrédients, goûter au fur et à mesure ce que l'on prépare, assaisonner subtilement, cuire al dente ou laisser confire à feu très doux... A la fin, ce qui compte, ce n'est pas la perfection, ce sont les liens créés par ces gestes quotidiens, le plaisir pris à goûter ce qui est bon, et surtout la poésie qu'on insuffle dans ces moments passés à cuisiner et à manger.