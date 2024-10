L'Epée de la providence

Série événement sur Netflix, succès mondial du jeu vidéo, The Witcher est une saga littéraire unique d'une richesse inouïe, qui a conquis des millions des lecteurs. Geralt de Riv, le sorceleur, mène sa mission sans faillir dans un monde hostile et corrompu, dépourvu d'espoir. Sa renommée légendaire n'a d'égales que la peur et la haine qu'il inspire chez ceux qu'il traque sans pitié. Mais sa rencontre avec la petite Ciri, l'Enfant élue, va donner un sens nouveau à l'existence de ce héros solitaire. Geralt cessera-t-il enfin de fuir pour affronter la providence et découvrir son véritable destin ? " Sapkowski tisse un sortilège complexe mêlant fantasy, récit littéraire et humour caustique... " Time Magazine " Un véritable phénomène littéraire. " Livres Hebdo