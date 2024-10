Les sorcières de Halstett

Il suffit d'une étincelle pour embraser le monde... Epine, Marée, Braise, Orage, Minerai. Dans la cité fortifiée d'Halstett, les cinq assemblées de sorcières sont contraintes de servir un tyran connu sous le nom de Haut Gardien. Penny Albright est une jeune sorcière de l'Assemblée de l'Epine, un clan chargé de surveiller le Voile qui sépare le monde des vivants de celui des morts. Chaque nuit, une sorcière franchit la frontière en brûlant sur un bûcher et, chaque matin, cette sorcière revient. Mais un jour, Ella, la soeur de Penny, ne revient pas. Pour la retrouver, Penny enfreint les règles : elle brûle en secret. Son périple la mène à un étrange manoir dont le propriétaire, le séduisant lord Malin, lui propose un dangereux marché, et à Alice, une énigmatique prophétesse, qui lui montre la rébellion naissante au sein de la forteresse. Partagée entre deux mondes, Penny doit alors faire des choix impossibles. Car ce n'est pas seulement la vie de sa soeur qui est en jeu, c'est le sort de la magie elle-même... "Un premier roman captivant. La voix pleine d'ironie de Penny apporte une pointe d'humour au monde sombre mais percutant créé par Adams, et les nombreux rebondissements vous font tourner inlassablement les pages. Les fans de Fantasy gothique seront séduits". Publishers Weekly "Avec son polyamour et son héroïne queer forte, ce livre captivant est à découvrir absolument pour les fans de Sarah J. Maas et de Jennifer L. Armentrout". Library Journal "J'ai adoré la sorcellerie de Tonight, I Burn. La magie, les secrets et la sororité de l'Assemblée de l'Epine m'ont tout de suite séduite, et j'ai été très vite embarquée dans cet univers où l'on s'aventure chez les morts et où l'on tisse le destin sur des tapisseries. Je recommande chaudement ce roman". Kendare Blake, Three Dark Crowns "J'ai dévoré Tonight, I Burn, avec sa magie fascinante, ses airs sombres de conte de fées et ses rebondissements déchirants. J'attends avec impatience le tome 2 ! " Melissa Caruso, Les Faucons de Raverra "Les lecteurs se retrouveront au coeur d'une rébellion magique et se réjouiront de découvrir cette histoire qui met en avant le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes". Kirkus "Un roman envoûtant qui bouillonne de romance, de trahisons et de mystère". Heather Walter, Malice