Alexis de Tocqueville fut à plus d'un titre un homme de son temps. Grand penseur, ennemi de tous les despotismes, il refusa de se contenter de la théorie, prenant une part active aux événements politiques troublés de son époque. Dans cette biographie, Olivier Zunz révèle comment ce jeune aristocrate français conçut, le premier, une théorie générale de la démocratie moderne. Son voyage aux Etats-Unis, à l'âge de vingt-cinq ans, fut pour lui une révélation, la découverte d'une société où l'égalité est source de liberté. Le succès de son livre majeur, De la démocratie en Amérique, consolida son engagement. Député, ministre de la IIe République, il se mit au service de grandes causes : abolition de l'esclavage, réhabilitation des criminels ou liberté de l'enseignement avec l'espoir de réconcilier Etat et Eglise. Mais son nationalisme l'aveugla, jusqu'à soutenir la férocité du projet colonial en Algérie. Refusant de soutenir le Second Empire, Tocqueville consacra ses dernières années à repenser l'histoire d'une Révolution française. Une leçon pour comprendre le monde contemporain. Olivier Zunz est professeur émérite d'histoire des Etats-Unis à l'université de Virginie. Il a notamment publié Le Siècle américain (Fayard, 2000) et La Philanthropie en Amérique (Fayard, 2012). Grand Prix de la biographie politique Le Touquet-Paris-Plage 2022