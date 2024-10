Pip et Flora en ont assez des règles trop strictes de leur orphelinat. Un jour, leur désobéissance les mène à une rencontre qui va changer leur vie... Ils découvrent un monde fantastique peuplé d'ours qui sentent bon la cannelle, d'ogres véganes et de méchants Varechs, et surtout, de Snergs. Ces petites personnes, vivant en harmonie avec la nature, sont dotées d'un grand courage... mais aussi, parfois, d'une grande bêtise !