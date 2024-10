Le grand Parc Royal s'étend au pied du Kilimandjaro, au Kenya. Avoir un lion pour meilleur ami ? C'est le rêve que vit Patricia, dix ans, en toute familiarité avec les bêtes sauvages peuplant ce vaste territoire. Le maître de la savane en personne, le lion King, se transforme avec elle en gros chat débonnaire et caressant ! Il est vrai que Patricia, fille de John Bullit, grand chasseur repenti et gouverneur de la réserve, a recueilli et nourri King au biberon, alors qu'il n'était qu'un lionceau aveugle et sans défense. Mais te parc est traversé par les fiers guerriers Mosans. Et le plus orgueilleux d'entre eux, le jeune et vigoureux Oriounga, n'a qu'un rêve : affronter le grand Lion... Chaque jour, dans la réserve que dirige son père, la petit fille retrouve King, un grand mâle qu'elle a reccueilli lionceau et rendu à la vie sauvage. Mais le lion est en danger: Oriounga, un jeune Massaï, est décidé à la tuer pour gagner sa place parmi les guerriers de sa tribu... «Un lion dans toute la force terrible de l'espèce et dans sa robe superbe. Le flot de la crinière se répandait sur le mufle allongé contre le sol. Et entre les pattes de devant, énormes, qui jouaient à sortir et à rentrer leurs griffes, je vis Patricia. Son dos était serré contre le poitrail du grand fauve. Son cou se trouvait à portée de la gueule entrouverte. Une de ses mains fourrageait dans la monstrueuse toison.» Un bouleversant roman d'aventures et d'amitié dans les paysages grandioses du Kilimandjaro.