Immobilité

Lorsque vous ouvrez les yeux, vous ne savez plus qui vous êtes ni d'où vous venez. Vous savez que le monde a changé, qu'une catastrophe a détruit tout ce qui existait, et que vous êtes paralysé à partir de la taille. Un individu prétendant être votre ami vous dit que vos services sont requis. Vous voici donc transporté à travers un paysage de ruines, sur le dos de deux hommes en combinaison de protection, vers quelque chose que vous ne comprenez pas et qui pourrait bien fi nir par vous tuer. Bienvenue dans la vie de Josef Horkaï. "Vertigineux". Libération "L'expérience de lecture, éprouvante, s'avère assez inoubliable". Lire "Certains romanciers font tout pour que le lecteur sache à chaque page où il se trouve, qu'il se sente en sécurité dans le récit. Avec Brian Evenson, c'est l'inverse". Le Monde