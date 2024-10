Février 2025. Céline Cluzel, une chirurgienne en mission pour une ONG, est enlevée à Port-au-Prince. Les autorités françaises aussitôt alertées s'activent, car Céline n'est pas n'importe qui : elle seule peut opérer la femme du puissant mafieux Milo Louchenko, tombée dans le coma à la suite d'une tentative d'assassinat. Sans cette opération et sans le témoignage de son épouse, jamais Milo ne plongera. Y aurait-il un lien entre la tentative d'assassinat et l'enlèvement Contacté par les services secrets, le négociateur Stanislas Monville accepte d'essayer de faire libérer Céline, même si la raison voudrait qu'il se démette : on ne doit pas mener une négo avec un enjeu personnel. Or le Dr Cluzel est celle qui l'a opéré il y a vingt ans lors d'un crash d'hélico, celle qui lui a rendu ses jambes et sans doute la vie, une femme qu'il n'a jamais oubliée. Stanislas va tenter le tout pour le tout pour la sauver, se jetant dans une course contre la montre aussi houleuse qu'incertaine...