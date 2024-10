Le dernier voeu

Série événement sur Netflix, succès mondial du jeu vidéo, The Witcher est une saga littéraire unique d'une richesse inouïe, qui a conquis des millions des lecteurs. A travers les plaines arides et les montagnes escarpées des Royaumes du Nord, un homme avance seul. En ces temps obscurs, il est l'un des rares à ne pas craindre les terribles créatures qui croisent sa route. Car Geralt de Riv est un sorceleur : un mercenaire initié aux secrets d'une ancienne magie. Il suit son propre code de l'honneur dans un monde qui a oublié le sien, avec l'espoir inavoué de réaliser son dernier voeu : retrouver son humanité. " Sapkowski tisse un sortilège complexe mêlant fantasy, récit littéraire et humour caustique... " Time Magazine " Un véritable phénomène littéraire. " Livres Hebdo