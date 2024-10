Ne t'inquiète pas des tempêtes

Il y a longtemps, en Normandie, une petite fille s'est noyée. Trois femmes racontent tour à tour cette catastrophe qui les unit. Aube, la résignée, prisonnière du bocage, qui a reporté ses rêves et ambitions sur sa fille. Aurore, l'ingénue, craintive et solitaire, vivant repliée sur elle-même jusqu'à sa rencontre avec celle qui va bouleverser son existence. Borée, l'écorchée, animée par un puissant désir de vengeance. Trois sorts scellés bien des années plus tôt, sur les bords de la Dives, par un pacte sourd, trois coeurs luttant pour trouver la sérénité.