Il y a des décennies où rien ne se passe et il y a des semaines où des décennies se produisent. " Vladimir Ilitch Lénine 9 juin 2024 : Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale. Cette "surprise du chef" laisse les Français sidérés et ouvre une période d'incertitude politique comme nous n'en avons jamais connu depuis la guerre. A l'exception d'une poignée de complices, le camp présidentiel est abasourdi. La gauche, qui sort plus divisée que jamais des élections européennes, est prise de court. Le Rassemblement national, qui a lui remporté une victoire écrasante, se frotte les mains. Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella, Marine Tondelier, Olivier Faure, Gabriel Attal, Eric Ciotti et tant d'autres sont les protagonistes de ces 28 folles journées de campagne pour les législatives, du 10 juin au 7 juillet 2024. Au sein de la rédaction de Politico, les auteurs de la newsletter quotidienne "Playbook Paris" ont suivi heure par heure les coups de théâtre à répétition qui ont émaillé ces jours mémorables. Ils en livrent les coulisses, les coups bas et les secrets dans un récit très vivant, essai d'histoire immédiate qui embarque le lecteur dans la plus étourdissante des campagnes.