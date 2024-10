Route N°550

L'agent spécial Luna Roosberg vit et respire pour son travail. Qui a besoin d'une vie personnelle quand sa vie professionnelle est si gratifiante ? Lorsqu'une nouvelle affaire l'envoie enquêter sur un club de motards, avec pour couverture d'être la conquête de la semaine du président, les lignes entre professionnel et personnel commencent rapidement à s'estomper. Bien que le Arrow's Edge MC se tienne le plus souvent du bon côté de la loi depuis qu'Ouray en a pris la tête, l'apparition des fédéraux à leur porte est loin de lui plaire. Lorsqu'une série de cambriolages pointe directement dans la direction d'Ouray, il est forcé de coopérer et de mettre la jolie blonde coincée à l'arrière de sa moto. Avec la pression qui monte à l'intérieur et à l'extérieur du club, Ouray ne sait plus à qui faire confiance, sauf à la femme qui bouleverse sa vie et le fait vibrer.