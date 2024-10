En toute franchise

Quatrième et dernier volume de la série Bascombe où l'ouragan Sandy va causer plus d'un dégât ! Ce n'est pas à soixante-huit ans qu'on va changer Frank Bascombe. Toujours aussi impassible, il coule une retraite paisible et solitaire dans une petite ville du New Jersey. Mais quand l'ouragan Sandy dévaste la côte, il est touché par la détresse de ceux qui ont tout perdu dans la catastrophe. Et lorsqu'un ancien client le sollicite depuis sa maison en ruine, il ne peut refuser cet appel à l'aide. Saura-t-il forcer sa nature et amorcer un pas vers l'autre ? "Richard Ford au sommet de son écriture, avec un Frank Bascombe dans la beauté de ses faiblesses et de ses contradictions". The New York Times Né en 1944 à Jackson, Richard Ford est considéré comme l'un des chefs de file de la littérature américaine. Il est notamment l'auteur d'Indépendance, prix Pulitzer 1996, et de Canada, prix Femina étranger 2013. Son personnage de Frank Bascombe a largement contribué à sa notoriété. Primée dans le monde entier, toute son oeuvre est disponible chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun