Confessions d'un patriote corse

Voici un témoignage rare, celui d'un pilier du FLNC, le Front de libération nationale corse, qui passe pour l'un des chefs de la branche militaire de cette organisation entrée dans l'histoire le 5 mai 1976. Rompu au maniement des armes dès l'âge de 13 ans, "Jo" est entré dans la clandestinité sans imaginer que ce combat allait l'habiter pendant 40 ans. Officiellement photographe pour Paris-Match en Corse, il s'est imposé comme un chasseur de scoops réputé. Sous la cagoule, il a vécu de l'intérieur tous les coups tordus des barbouzes, tous les succès et toutes les vendettas qui ont secoué le FLNC depuis sa création, en 1976. Sa fidélité aux hommes et aux idéaux l'a conduit à créer un réseau immense et invisible qui protègera de nombreux nationalistes, dont le célèbre Yvan Colonna duquel il organisa la cavale. Mais cette vie entre ombre et lumière, toujours sur le fil, a un prix. Avec ces confessions recueillies par Frédéric Ploquin, "Jo" laisse une trace de ces évènements par nature secrets qui ont bâti la légende du FLNC. Un témoignage nécessaire et précieux, celui d'un homme profondément patriote et passionnément épris de liberté.