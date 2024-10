La Troisième Vie

En septembre 1969, Vincenzo Benedetto, un dessinateur industriel roumain, franchit le rideau de fer pour rejoindre la France, qu'il ne quittera plus. A-t-il fui la Roumanie pour retrouver sa famille installée à Villeurbanne ? Est-il un agent secret à la solde de la Securitate ? Dans ce récit haletant, à la croisée du roman d'espionnage, du suspense politique et de la chronique familiale, Fabrice Arfi court après les fantômes d'un homme et tente de percer le secret d'une vie où tout s'invente. Même la vérité. Fabrice Arfi est co-responsable des enquêtes à Mediapart. Il est à l'origine de nombreuses révélations dans les affaires Karachi, Bettencourt et Cahuzac. Il a aussi dévoilé l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy. Au Seuil, il a déjà publié, en 2018, D'argent et de sang, adapté en série par le réalisateur Xavier Giannoli.