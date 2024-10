Vive Victor Hugo !

Victor Hugo (1802 - 1885) est un géant. Homme de théâtre, poète, romancier, chef de file du romantisme en littérature, dessinateur, homme politique qui a connu la royauté, deux révolutions, l'empire et la république... il s'est distingué avec brio dans tous les domaines. On retient souvent de lui, la Bataille d'Hernani, pièce qui a fait scandale en 1830 ; Les Contemplations, recueil de poèmes publié en hommage à sa fille Léopoldine, morte noyée ; sa haine pour Napoléon III qui l'a conduit à l'exil pendant 19 ans ; sa vie amoureuse, avec sa femme Adèle et sa maîtresse officielle, Juliette Drouet ; sa fille Adèle, devenue folle ; ses immenses sagas romanesques, comme Notre-Dame-de-Paris, avec Esmeralda et Quasimodo, ou Les Misérables, au succès planétaire. Mais lui qui a commencé à écrire à 13 ans et a composé 150 000 vers pendant toute son existence, fut aussi un père et grand-père aimant ; un humaniste en lutte contre les brutalités de son temps, la peine de mort, la censure, le travail des enfants ... Et savez-vous qu'il fut un décorateur hors-pair et un dessinateur de génie ? De son vivant, il a été adulé ou haï. A sa mort, il a eu le droit à des funérailles nationales, devant une foule de près de trois millions de personnes qui ont pleuré l'un des plus grands hommes du XIXe siècle. Textes courts, documents d'époque, illustrations, jeux, s'unissent pour offrir une lecture à la fois instructive et pleine d'humour pour redécouvrir Victor Hugo, un homme et un écrivain exceptionnels. Lectorat : A partir de 9 ans.