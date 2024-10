C'est l'histoire extraordinaire et vraie d'un groupe formé dans les Cévennes autour de Fernand Deligny qui accueillit, avec les moyens du bord, des autistes. Jacques Lin a été l'un des premiers à s'embarquer dans cette aventure. Il la raconte ici dans un journal de bord rétrospectif, précis et imagé. Un récit au présent où se mêlent activités quotidiennes, scènes cocasses et moments d'épiphanies joyeuses, au plus près de cette réalité précaire et commune, vécue à l'écart de toute institution. La Vie de radeau suit le parcours exemplaire d'êtres humains, qui, contre vents et marées, tentent de créer un espace où il existe une vie meilleure pour tous.