Aya & Ansel

Un roman puissant et inventif dans un monde futuriste où femmes et hommes ont désappris à vivre ensemble. Depuis des décennies, hommes et femmes vivent séparés en deux sociétés distinctes et s'affrontent parmi les ruines d'un monde recouvert par la neige. Les deux camps semblent irréconciliables : chacun a son langage, sa vision de l'Histoire, ses propres technologies mises au service du conflit. Parmi les femmes, Aya est une battante, impatiente de prouver sa valeur. Ansel, lui, est trop frêle pour être un " mâle " bien intégré. Leurs chemins se croisent quand Aya est faite prisonnière chez les hommes. Et si cette rencontre venait tout bousculer ?