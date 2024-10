Un matin, après avoir été victime d'une mauvaise blague du Schtroumpf Farceur, le Schtroumpf Peureux se réveille en ne craignant plus rien ni personne. Quelques instants plus tard, c'est le Schtroumpf Gourmand qui perd l'appétit, et ensuite le Schtroumpf Paresseux qui devient hyperactif... Tous ont porté pendant quelques instants une vieille cape poussiéreuse trouvée dans une malle. Cette cape magique va très vite semer la zizanie dans le village !