A la recherche du plaisir perdu

Nancy arrive en France de son Denver natal pour étudier la littérature française à la Sorbonne en 1980. Elle rencontre Bernard qui devient son mari. 40 ans plus tard elle réalise que l'étincelle dans son couple s'est éteinte. Journaliste à la retraite, il se contente d'une vie routinière. Nancy refuse de se résigner. A la recherche de nouvelles sensations, elle découvre le monde des sites de rencontre et vit des expériences inédites qui la libèrent et révèlent son potentiel sexuel. Elle apprivoise son corps de femme post-ménopausée, surmonte les obstacles liés à son âge et vit une renaissance sensuelle. Mais ces aventures extra-conjugales ne sont pas sans risque. L'univers des rencontres en ligne comporte des dangers, du faux profil à l'arnaqueur. Ces liaisons avec des inconnus lui permettent de poser un regard plus ouvert sur le monde qui l'entoure. Nous sommes à l'automne 2019. L'exploration érotique de Nancy se prolonge pendant quelques mois. Le confinement est l'occasion pour elle de redéfinir ses priorités. Son mariage est bel et bien essoufflé. Quel sera son avenir sentimental ? Cette histoire explore la libido d'une femme de plus de soixante ans, en suivant Nancy dans sa quête du plaisir. Son parcours pulvérise les tabous qui entourent la sexualité des seniors. A l'heure où la parole des femmes se libère et où l'émancipation se poursuit, Gabrielle Lazure souhaite inspirer de l'audace et de la confiance chez celles qui, en vieillissant, trop souvent font une croix sur leur vie intime alors que la plupart des hommes restent actifs jusqu'au bout. Si elles se sentent transparentes c'est que les regards ne se posent plus sur elles. Notre société dans sa quête de jeunesse relègue la sexagénaire au rang de denrée périmée. Il est temps d'en finir avec cette injustice. Vive les femmes mures et épanouies !