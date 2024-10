Ethel et Christopher sont mariés depuis deux ans quand ce dernier décide de changer de vie. Il laisse derrière lui son travail d'acteur et déménage avec sa femme à Joylet, un village sui generis de Pennsylvanie où Fred Hutchison l'emploie comme mineur. Au cours des premiers mois, Ethel se rapproche de Coleman Cox, le gérant du bistrot du village, et de la famille Rivera. Tout change dans les premiers jours de janvier. Une chute de neige abondante, l'effondrement du pont ancien reliant Joylet au reste de l'Etat qui contraint les mineurs à rester hors du village ainsi que le meurtre de Violet Rivera. La coupure soudaine de l'électricité et une série de nouveaux meurtres font grandir la terreur et, par-dessus tout, attisent les esprits. Les habitants restés à Joylet s'accusent l'un l'autre, sans exception. Chacun d'entre eux pourrait être l'assassin. Le premier à être pointé du doigt est Joseph Walker, un ancien mineur, qui, après avoir perdu un oeil et son travail de mineur, est inexplicablement resté vivre là. Mais la découverte de son cadavre renverse la situation, obligeant les habitants de Joylet à choisir à qui se fier. Blackout est son troisième roman.