Manuel d'analyse cognitive des émotions. Théorie et applications

Ce livre présente une nouvelle méthode dont l'objectif est d'analyser, de comprendre et de traiter les émotions et les croyances qui nous posent problème. Et, en particulier, celles qui sont récurrentes, nous gênent, voire nous font souffrir. Cette grille d'analyse et de changement des émotions/croyances (GEC ; Grille des Emotions Croyances) comporte 6 étapes. Chaque étape fait l'objet d'un ou plusieurs chapitres qui introduisent la théorie nécessaire pour comprendre en profondeur la GEC et explicitent les manières pratiques de l'utiliser.