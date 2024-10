Mes histoires juives

Les plus belles histoires juives - trésors de l'humanité - ici transformées en textes littéraires riches, drôles, au style savoureux et accessible, tout en gardant leurs inimitables chutes. " Il n'est point besoin d'être juif pour comprendre mes histoires, ni pour en rire. Les histoires juives, patrimoine de l'humanité, s'adressent à tout le monde. Ce volume parle d'amour (et de sexe), de mort, d'argent, de voleurs, de rabbins, de sportifs, de Napoléon, de présidents des Etats-Unis... Des premiers Juifs, Abraham et Sarah - qui s'esclaffent devant Dieu - à Freud, Pierre Dac et Woody Allen : même combat. Une cinquantaine de récits, de nouvelles, de vitsn, chargés autant de sagesse ou de morale que d'humour corrosif. S'achevant par leurs fameuses chutes inattendues et inimitables, leur intention littéraire dépasse celle de la simple blague. Intemporels, ils se trouvent déjà dans la Bible et dans le Talmud, se créent dans les shtetlech d'Europe de l'Est, dans le Sentier parisien, jusqu'au Lower East Side de New York. Je suis le passage libre entre ceux qui m'ont conté ces histoires et vous qui les lirez pour les réinventer, et les transmettre à votre tour. Plus vous y ajouterez votre esprit, vos humeurs, vos connaissances, vos ignorances, votre vie, mieux ce sera. " Adam Biro