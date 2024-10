La loi, juste la loi !

Dans cet ouvrage engagé, Randall Schwerdorffer et son complice Franck Spengler ont voulu faire une mise au point nécessaire de ce qu'est la loi par rapport à la morale, quelle que soit celle-ci. Au travers de six affaires criminelles édifiantes, ils dressent le portrait socio-judiciaire d'une société dans laquelle la morale est de plus en plus présente dans les tribunaux et les cours d'assises, semblant, parfois, s'affranchir du droit. Faire prévaloir la loi, et rien que la loi, dans l'espace médiatique et judiciaire est devenu aujourd'hui un véritable sacerdoce dans une société où c'est le "normal" qui prime sur le "légal". Randal Schwerdorffer pointe certaines dérives, notamment l'inégalité de traitement dans les affaires criminelles entre les accusés hommes et femmes au détriment des hommes. Une ambiance sociale qui conduit inexorablement à la contractualisation future des rapports sexuels en réponse aux dérives excessives du mouvement #MeToo. Les auteurs dissèquent deux affaires de viol dans ce livre, mais aussi une affaire de home-jacking, deux affaires de meurtre dont l'affaire Narumi-Zepeda et une tentative de meurtre sur conjoint dont l'auteure est une femme. Une mise au point nécessaire de ce qu'est la loi et une dénonciation d'une morale de plus en plus présente dans la sphère judiciaire, souvent au détriment du droit.