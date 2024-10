Pour le meilleur et pour le dire... Est-on en butte ou en but à l'hésitation ? Evite-t-on des différends ou des différents ? Dit-on un espèce ou une espèce de malotru ? Et quelle est la différence entre se souvenir et se rappeler ? Le français est riche, curieux, subtil et vivant. Il est chargé d'histoire et comporte des tournures littéraires ou populaires, savantes ou impertinentes, vieillottes ou à la mode. Pas étonnant que, parfois, il déboussole ou interroge, même les meilleurs ! Ce livre répond avec humour souvent, et avec précision toujours, aux questions que beaucoup se posent, en les illustrant de citations d'écrivains, de philosophes, de journalistes ou de chanteurs.