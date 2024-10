"Alors vvooom ! il engouffre ses chevaux par-là, voyez s'il est content de lui ! et derrière lui ses gars, ça suit, vous entendez si ça crie ! ça s'imagine que, pour les Achéens, c'est cuit, peuh ! ils ne tiendront pas, ils vont se casser les dents sur leurs vaisseaux noirs. Mais quels cons ! tiens, regardez, aux portes, les deux types sur lesquels ils tombent, des champions/.../". L'Iliade, chant XII, vers 124-127 Aveugle comme cet Asios, ou lucide comme Achille, peu importe que l'homme aime la vie, il doit la perdre, qu'il haïsse la guerre, il doit la faire. Et aux dieux de s'en expliquer, après ça ! Voilà ce que nous chante Homère avec cette Iliade, transposée ici, après L'Odyssée, dans tous les tons du français, par l'helléniste, récitant et musicien Emmanuel Lascoux.