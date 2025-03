En mode avion. C’est l’option que Myriam OH active sur son téléphone pour couper le flux constant des images sans relief. « Se ghoster », dit-elle. S’éclipser du vacarme numérique pour observer ce qui demeure, une fois l’écran noir. « Quand j’essaie de joindre mon enfant intérieur, je tombe directement sur sa messagerie ». Derrière cette remarque désarmante, une invitation à ne pas fuir, à rester debout, même quand tout vacille autour.

Sa poésie oscille entre douceur et colère, entre gestes tendres et luttes intimes. Un élan vers un corps sans étiquette, affranchi des définitions imposées. Avec, en toile de fond, cette prise de conscience : chacun héberge en soi un petit tyran émotionnel. La trajectoire est imparfaite, heurtée, hésitante… mais habitée par un désir clair : prendre place, exister ici et maintenant. « Je ne saurais dire exactement où je me trouve, mais j’y suis. »