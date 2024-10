Requiem pour « la Coloniale »

Une époque s'achève, celle de "la Coloniale", tour à tour armée conquérante, force occupante, "gendarme" de l'Afrique pendant la guerre froide et sentinelle de la Françafrique. Ses départs forcés - Centrafrique en 2015, Mali en 2022, Burkina Faso et Niger en 2023 - sont les étapes d'une grande retraite humiliante. Voici une magnifique synthèse d'un "lieu de mémoire". Rien n'y est escamoté, de Fachoda au Rwanda en passant par la colonne Voulet-Chanoine, le massacre de Thiaroye, la féroce répression au Cameroun. Mais le requiem inclut le kyrie eleison, la "pitié" de reconsidérer la vie du mort au regard de son temps. Dans l'inégale reconnaissance de l'Autre, il y eut aussi de l'humanité et du progrès, la fraternité d'armes dans deux guerres mondiales, Brazzaville comme capitale refuge, la libération par ses "sujets" de la métropole sous occupation. Ce livre remonte le long cours du tropisme africain de l'armée française et, donc, de la France. Sans nostalgie. Mises à la porte en Afrique, mises au défi en Europe, les Troupes de marine - le coeur battant des forces françaises - vont devoir se réinventer.