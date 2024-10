On sait aujourd'hui que notre microbiote intestinal abrite des milliards de micro-organismes qui influencent non seulement notre digestion, mais aussi notre immunité, notre poids et même notre équilibre mental. C'est donc un acteur clé de notre bien-être ! Mais savez-vous comment le nourrir pour maintenir une santé optimale ? Co-écrit par un gastro-entérologue spécialiste du microbiote, une diététicienne-nutritionniste et une experte de l'alimentation fermentée, ce livre vous révèle comment nourrir votre intestin pour optimiser ses incroyables pouvoirs. Découvrez dans ce guide pratique et illustré : > Les conseils fondamentaux, simples et efficaces pour prendre soin de votre microbiote au quotidien. > 26 recettes faciles, gourmandes et riches en fibres pour nourrir vos bonnes bactéries et booster votre santé. > Une initiation à l'art de la fermentation, avec 16 recettes pour enrichir votre alimentation de saveurs et de bienfaits. Le bien-être commence dans votre ventre Dr JULIEN SCANZI, @julien. scanzi, est hépato-gastro-entérologue, conférencier et auteur du best-seller Incroyable microbiote ! Voyage au coeur des étonnants pouvoirs de l'intestin aux éditions Leduc. Diplômé d'un master en nutrition et santé, il s'est spécialisé dans le microbiote intestinal et ses maladies. CLAIRE TROMMENSCHLAGER, @claire. happydiet, est diététicienne-nutritionniste, auteure de Happy diète. Spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire, sa mission est de faire rimer santé et plaisir au coeur de vos assiettes. ANDREA DECAUDIN, @petillium_, est journaliste, spécialiste de l'alimentation fermentée. Grâce à ses programmes en ligne sur l'art de la fermentation, elle a révolutionné le quotidien de plusieurs milliers de familles.