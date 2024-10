Le mystère de l'armoire de fer

En repassant dans sa tête les derniers événements dramatiques qui ont affecté le Paris révolutionnaire, Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet et agent préféré de Louis XVI, comprend qu'un ennemi redoutable et caché cherche à percer le secret de " l'armoire de fer " dissimulée aux Tuileries et où le roi a enfermé ses papiers les plus compromettants. Un enlèvement, une poursuite, une fuite extraordinaire, une fausse évasion et un vrai chantage, les péripéties s'enchaînent qui mettent à l'épreuve la sagacité du héros. Au début août 1792, le peuple des faubourgs s'ameute pour renverser Louis XVI. En cherchant à le protéger, en défendant le secret de l'armoire de fer au fil d'une intrigue haletante, Nicolas Le Floch va mettre sa vie en danger et celle de sa famille, soudain prise en otage par l'Histoire, au cours de cet été où le destin de la Révolution va basculer au milieu d'un déploiement de cruauté et d'héroïsme.