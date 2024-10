Arthrose, arthrite : vous souffrez d'un rhumatisme qui rend votre vie impossible ? Vous cherchez à soulager vos douleurs durablement ? Si le recours aux médicaments est essentiel, le traitement ne se résume pas uniquement à cela. Au cours de leurs nombreuses années de pratique, les professeurs Jérémie Sellam, rhumatologue, et Sébastien Czernichow, médecin nutritionniste, ont constaté les bienfaits d'une prise en charge globale qui inclut l'alimentation et l'activité physique. Dans ce livre, basé sur les connaissances scientifiques publiées, ils démystifient toutes les fake news nutritionnelles et autres régimes réputés miracles qui prolifèrent sur les réseaux. A l'inverse, ils proposent une approche scientifiquement validée pour traiter les rhumatismes grâce à une médecine du mode de vie, centrée sur le patient et son alimentation. Après avoir dressé un état des lieux des connaissances sur les différents types de rhumatismes (l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante...), ces spécialistes donnent toutes les clés pour mettre en place une " alimentation antirhumatismale ", sans privation, à l'opposé de tous les régimes " sans " (sans gluten, sans laitages...). Ils livrent leurs conseils très concrets, pratiques et réalistes pour adopter au quotidien les bons gestes qui soulagent les douleurs. De la science à l'assiette, les solutions pour aller mieux ! Préface de Françoise Alliot Launois, présidente de l'Association française de lutte antirhumatismale.