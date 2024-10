Défilé au Louvre

Une amoureuse de la mode arpente le musée du Louvre et décrit... " Chacun visite le plus célèbre musée du monde à travers qui il est. Je suis critique de mode. C'est donc en critique de mode que j'ai entamé une longue déambulation au Louvre, dont je connais désormais, sinon tous les recoins, du moins tous les ourlets, toutes les ceintures, toutes les passementeries, tous les volants des manches... " Parcourir le Louvre comme si le musée était le théâtre d'un défilé de mode, envisager cinq mille ans d'histoire de l'art - ; des statuettes du département des Antiquités orientales à Delacroix, en passant par Vinci, Goya, Rembrandt et tous les plus grands maîtres - ; sous le prisme de sa passion pour le vêtement, tel est le pari réjouissant de Sophie Fontanel. Un périple bien moins futile qu'il n'y paraît.