Elles et la Cendre

Depuis la bataille entre Kapall et Sció, la menace de la guerre s'intensifie dans les royaumes unifiés. Alyhia, rongée par la culpabilité d'être la raison de ce chaos, est prête à tout afin d'offrir la victoire à ceux qui l'ont soutenue. Parviendra-t-elle à trouver une solution sans trahir ses alliés ? Efia, perdue entre des vents contraires, ne sait plus à qui se fier. Doit-elle continuer sur le sinistre chemin qu'elle a emprunté ou tourner le dos à la seule famille qui lui reste ? Sybil, de son côté, n'a aucun regret et souhaite protéger son royaume et Alyhia jusqu'au bout, mais le prix à payer sera grand. Et si la guerre lui faisait perdre bien plus que ce qu'elle craignait ? Les trois jeunes femmes devront redoubler de courage pour affronter ce qui les attend, mais le destin du continent se joue autant sur le champ de bataille que dans les affres de leurs coeurs, et aucune d'elles n'en sortira indemne.