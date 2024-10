Le pouvoir du Kintsugi

Vous en avez assez des approches simplistes d'un certain développement personnel ? Vous êtes fatigués de tous ces bons conseils aussi individualistes qu'exigeants, et ne croyez plus en ces recettes du bonheur limite ésotériques ? Ce livre est celui que vous attendiez : vous y trouverez tout ce que l'on ne vous a jamais dit petits pour vous aider, malgré ce que vous pouvez souffrir, à vous reconstruire et à vous épanouir. Place à un savoir-faire aussi accessible que vérifié, pour réussir quels que soient vos fragilités, blessures et regrets, à déployer ce que vous êtes de promesses et de beautés. Juste de la logique simple, inspirante et pragmatique. "124 astuces de vie" pour métamorphoser votre regard sur l'existence, l'aborder avec plus de confiance et ainsi, au-delà de ce qui vous abîme, révéler ce que vous portez de sublime.