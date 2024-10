Le Prince de la Mafia

A Manhattan, la tension monte. Dans un jeu de pouvoir, la famille Rossetti a porté un coup décisif, paralysant ses rivaux - un acte qui a forcé les Fiore à faire un geste désespéré pour maintenir leur domination. A des kilomètres de là, Luca Davis, un jeune étudiant en médecine, ne se doute pas que sa vie est sur le point de changer. Il ne sait pas non plus que tout ce qu'on lui a dit sur sa vie n'était que mensonge. C'est alors qu'entre en scène Domenico Rossetti, l'impitoyable prince de la mafia. Puissant et impitoyable, c'est une brute en costume, et c'est lui qui a les cartes en main en ce qui concerne son nouveau captif. Mais lorsque la guerre s'intensifie et qu'ils sont tous deux contraints de s'isoler, les deux hommes sont confrontés à une nouvelle menace : la tension sexuelle croissante qui règne entre eux. Il ne faut pas tomber amoureux de la personne qu'on est censé détester, mais c'est une tentation à laquelle aucun des deux ne peut résister. Car tomber amoureux de l'ennemi n'est pas seulement une erreur, c'est aussi interdit. Et le prix à payer pour défier le monde sera leur vie. #MM #Mafia #EnnemiesToLovers #SlowBurn #CaptorCaptive #Violence #Prisonnier#Sexy #Sombre Attention ce livre contient des scènes qui peuvent heurter la sensibilité des lecteur-ices.