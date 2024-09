Rue Américaine

Bruxelles, 1907. L'Art nouveau est en pleine floraison, les francs-maçons ont pris les rênes de la capitale, et la société de classes vacille sur ses fondations. Anna, qui a récemment perdu sa soeur dans un dramatique accident, est engagée comme gouvernante de la fille de Victor Horta, célèbre architecte bruxellois. Dans le huis clos de sa splendide maison, la jeune femme est hantée par d'étranges bruits et apparitions, alors que toute la ville est ébranlée par la disparition inquiétante d'une petite fille en pleine rue. Entre les cachoteries de ses maîtres et les mensonges des domestiques, Anna se sent prise au piège. Pour mettre fin au cauchemar, elle devra percer le secret de la demeure labyrinthique, scrupuleusement gardé par les "gens de maison".