Pris la main dans le sac

Ce n'est pas du vol s'il m'était destiné depuis le départ. Laissez-moi vous parler de Holden Sykes. En digne playboy du campus et roi des coups d'un soir, le concept de couple lui est inconnu. Tout comme le fait de revoir ses conquêtes. Ou de leur demander leur prénom, d'ailleurs. Alors, quand il essaie de rajouter mon meilleur ami à son tableau de chasse, je réagis mal. Certains appelleront ça de la jalousie ou un crush non réciproque, mais les amis se protègent entre eux et s'empêchent de commettre des erreurs. Surtout des erreurs que j'ai déjà commises. Voilà pourquoi éloigner Holden me paraît être la seule option. Dommage qu'il ne renonce pas si facilement. Chaque tour en entraîne un autre jusqu'à ce qu'il transforme tout ça en un jeu bien plus risqué que prévu. Un jeu rempli de moments dérobés et de regards brûlants qui me poussent implacablement vers lui. Mais à cause de l'attirance indéniable entre nous, je me retrouve devant un choix impossible. La loyauté... ou l'amour. #MM #Hockey #GrumpySunshine #Sexy #Secret #RivalsToLovers