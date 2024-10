La Grande Traque

Dans un futur proche, le système judiciaire s'allie avec la télévision et crée une toute nouvelle peine pour les meurtriers. L'objectif ? Faire baisser le taux de criminalité en rendant publiques les peines d'expiation de certains condamnés. L'émission devient de plus en plus plébiscitée, et le taux d'audience s'envole lorsque Jack, ex-militaire condamné à quatre ans de peine télévisée, rafle tout lors de ses apparitions. La raison ? Le sérum d'oubli injecté à chaque joueur avant l'heure de diffusion ne fonctionne plus. Il découvre alors les coulisses d'une émission cruelle dirigée par un homme particulièrement corrompu.