Jonathan Harker, jeune notaire, est envoyé en Transylvanie pour rencontrer un client, le comte Dracula, nouveau propriétaire d'un domaine à Londres. A son arrivée, il découvre un pays mystérieux et menaçant, dont les habitants se signent au nom de Dracula. Malgré la bienveillance de son hôte, le jeune clerc ne peut qu'éprouver une angoisse grandissante. Très vite, il se rend à la terrifiante évidence : il est prisonnier d'un homme qui n'en est pas un. Et qui partira bientôt hanter les nuits de Londres... Chef-d'oeuvre de la littérature fantastique, ce titre emblématique est proposé dans une version collector brillamment illustrée par l'artiste québécois Christian Quesnel, lequel fera une tournée en France à l'automne pour exposer son oeuvre. Prévue en octobre, pour le mois de l'imaginaire, cette édition sera également l'occasion de (re)découvrir ce classique de la littérature vampirique avant la sortie en salle (en décembre 2024) du Nosferatu , de Robert Eggers, avec Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp et Aaron Taylor-Johnson, ainsi que du film de Luc Besson, Dracula : A Love Tale (courant 2025), avec Caleb Landry Jones et Christoph Waltz. Ce titre sera par ailleurs préfacé par Stephen King (" Stoker nous offre les scènes d'horreur les plus remarquables de la littérature. Chacune est inoubliable, et aucun film ne s'est hissé à leur hauteur "), sur lequel Stoker a eu une grande influence.