Sur le front de Corée

" Notre rôle n'est pas d'être pour ou contre, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. " Albert Londres Un lauréat, un reportage, un roman graphique. L'idée est de donner, en s'appuyant sur une création originale et contemporaine en bande dessinée, un nouveau souffle aux textes des lauréats du plus prestigieux des prix journalistiques français : le prix Albert-Londres. C'est l'occasion de faire revivre des reportages mythiques - souvent inaccessibles au grand public - du prix : de la montée du nazisme à l'essor du djihadisme en passant par les conflits au Liban, en Irlande ou en Corée. Parler des héritiers d'Albert Londres, c'est raconter l'évolution du métier de grand reporter et offrir au lecteur une vision "à l'os" de l'histoire du XXe siècle à travers un regard singulier et exigeant. Pour sa première expérience de correspondant de guerre, durant dix mois, Henri de Turenne, va arpenter le front d'un conflit aujourd'hui oublié et meurtrier sur fond de guerre froide : la guerre de Corée. Les premières semaines, il va assister à la déroute américaine et sud-coréenne face aux Nord-Coréens soutenus par les Russes jusqu'au réduit de Pusan où, acculés, les Américains tenteront de lancer leur contre-offensive. Puis, ce sera le débarquement, grandiose et effrayant, des G. I. dans la baie d'Inchon près de Séoul qui changera la donne de cette guerre avant la course folle pour prendre Pyongyang au Nord et qui mènera jusqu'aux confins du pays en Mandchourie, à la frontière avec la Chine. Sur le front de la Corée est aussi une incroyable plongée en immersion dans le journalisme de l'époque. Un journalisme humain, courageux et élégant. Terriblement moderne aussi, faisant écho aux nombreuses difficultés des journalistes dans les conflits actuels.