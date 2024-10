IL EST SA CRÉATION.

ELLE NE SERA PAS SA CRÉATURE.

Le jour, Marie Couston est prof de français contractuelle dans un lycée. La nuit, elle écrit sous pseudo de la romance érotique. Mais lorsque son éditrice exige qu’elle abandonne ses romans cucul pour de la dark romance, Marie voit rouge. En clair, on lui demande de rendre sexy des violences conjugales et sexuelles… Sans regret, et un peu saoule, Marie décide de tuer son personnage principal avant de s’endormir.

Au réveil, elle n’en croit pas ses yeux : un inconnu est assis sur son canapé. L’homme, très beau dans son costume sur mesure hors de prix, lui explique alors le plus sérieusement du monde qu’il est James Cooper, le mâle alpha de sa romance et de ses fantasmes…

Hilarante et engagée, la comédie romantique que vous attendiez, sans savoir que vous l’attendiez.

Camille Emmanuelle est auteure, scénariste et journaliste, spécialisée sur les questions de sexualités et de genre. Son premier roman, Cucul, est en cours d’adaptation.