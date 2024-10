Le camping de la honte

"Vivre dans un camping toute l'année, c'est la honte" , d'après Jeanne, 12 ans. Depuis que ses parents se sont séparés, son père vit dans un mobil-home au camping de la Patte d'Oie et Jeanne n'est pas du tout enthousiaste à l'idée de passer les vacances d'automne là-bas. Mais quand elle rencontre Livio, un garçon à la bonne humeur communicative, et son myste eux ami Barnabé, ses vacances vont prendre une tout autre tournure. La voici lancée sur la piste d'un voleur aux méthodes pour le moins originales. Et entre les ennuis ou mourir d'ennui, Jeanne a choisi son camp !