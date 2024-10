Un siècle d'histoire vu par un tableau. Tout commence en 1919 dans une forêt en bordure de Berlin. Otto Mueller peint Deux filles nues. De l'atelier de l'artiste aux murs du bureau de son premier propriétaire, le tableau observe le quotidien avant d'être emporté par les tribulations de cette période noire : l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'antisémitisme d'Etat, l'art moderne qualifié de " dégénéré " par les nazis, la spoliation des familles juives, les expositions, les ventes, les bûchers... Acteur passif d'un monde qui le dépasse, Deux filles nues est un survivant. Fruit d'une enquête menée par Luz, ce roman graphique et historique nous appelle à la plus grande vigilance face à toutes les formes de censures politiques et culturelles.