Mes désirs futiles

"Le vieux renard m'avait appris à lire, écrire, et travailler dur. Il m'avait ouvert les yeux sur le monde et sur notre existence, douloureuse et éphémère". Blessé lors d'un accident en forêt et devenu incapable de rapporter de la nourriture au terrier, Archy, une jeune fouine, est vendu par sa mère à Solomon, un vieux renard prêteur sur gages dont il devient l'esclave puis l'élève. Erudit, Solomon l'initie à la magie de la lecture et de l'écriture, et lui confie le précieux savoir qu'il tient d'une bible dérobée aux hommes : l'existence de Dieu et de la mort. Une découverte dont Archy va mesurer la chance et le poids au fil de ses aventures. Bernardo Zannoni offre un premier roman allégorique fourmillant de rebondissements qui explore la fugacité et la bestialité de nos vies.