Beautiful disaster

Alerte rouge

Tout, dans cette salle, me hurlait que je faisais tache. L’escalier grinçait, les spectateurs chahutaient, serrés comme des sardines en boîte, et l’odeur qui régnait était un savant mélange de sueur, de sang et de moisi. De tous côtés, on criait des noms et des chiffres, des bras s’agitaient pour communiquer malgré la cohue, de l’argent circulait entre différentes mains. Je suivis ma meilleure amie à travers la foule.

— Garde ton cash, Abby ! me lança America.

Son large sourire était lumineux même dans la pénombre.

— Restez groupées ! Ça va être encore pire quand ils auront commencé, aboya Shepley.

America lui prit la main, puis saisit la mienne tandis que Shepley nous guidait à travers cette marée humaine.

Je sursautai quand le beuglement d’un mégaphone résonna à travers la salle enfumée. Un homme, debout sur une chaise en bois, tenait une liasse de billets dans une main, et l’appareil dans l’autre.

— Bienvenue à tous ! Le bain de sang va commencer ! Si vous cherchez la salle du cours d’économie de première année… vous vous êtes plantés, les mecs ! Si vous cherchez le Cercle, vous avez tout bon ! Je m’appelle Adam, je fixe les règles et j’arbitre le combat. Les paris cessent dès que les adversaires entrent sur le ring. On ne touche pas les combattants, on ne les aide pas, on ne change pas ses paris en cours de route, on ne s’agrippe pas au ring. Toute violation des règles entraîne passage à tabac et mise à la porte, les poches vides ! C’est valable pour vous aussi, mesdames ! Alors ne vous servez pas de vos chéries pour baiser le système, les gars !

Shepley secoua la tête.

— Un peu de tenue, Adam ! hurla-t-il à l’intention du maître de cérémonie, désapprouvant visiblement son vocabulaire.

Mon cœur battait à tout rompre. Avec mon cardigan en cachemire rose et mes perles de culture aux oreilles, je me faisais l’effet d’une institutrice de la vieille école sur une plage du débarquement. J’avais assuré à America que je pouvais gérer n’importe quelle situation mais, là, au pied du mur, j’étais prise d’une furieuse envie de m’agripper à deux mains à son bras squelettique. Elle ne m’aurait jamais fait courir aucun danger, pourtant, dans ce sous-sol humide, entourées d’une bonne cinquantaine d’étudiants bourrés, attirés par le sang et la perspective de s’en mettre plein les poches, je commençai soudain à douter de nos chances d’en sortir indemnes.

Depuis sa rencontre avec Shepley, pendant la semaine d’intégration des première année, America l’accompagnait fréquemment aux combats clandestins qui se tenaient dans différents sous-sols du campus d’Eastern University. Chaque combat avait lieu dans un endroit différent, tenu secret jusqu’à l’heure précédant le début des hostilités.

Évoluant dans des cercles un peu plus sages, j’avais été surprise d’apprendre l’existence d’un monde souterrain à Eastern, mais Shepley, lui, le connaissait avant même d’arriver sur le campus. Travis, son cousin et coloc, avait participé à son premier combat sept mois plus tôt. On disait de lui qu’il était le concurrent le plus dangereux qu’ait découvert Adam depuis que ce dernier avait lancé le Cercle, trois ans plus tôt. Travis débutait sa deuxième année, et il était imbattable. À eux deux, avec ce que leur rapportaient les combats, Travis et Shepley gagnaient largement de quoi payer leur loyer et le reste.