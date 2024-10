Expatriée depuis 20 ans, Neige Agopian décide de rentrer à Paris et de renouer avec ses amis d'enfance, Max, Arthur et Sébastien. Mais après quelques jours, elle disparaît dans des conditions étranges. Les garçons mènent l'enquête et se confrontent à un triple mystère : une légende urbaine, une énigme artistique, et un fabuleux monde perdu sur lequel veillent, depuis toujours, les "Navigateurs" .