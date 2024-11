Les merveilles de l'Egypte antique

Lorànt Deutsch et StÉphane Bern, passionnés d’Histoire et amoureux fous de la France et de son patrimoine, animent l’émission « Laissez-vous guider » sur France 2. Ces deux phénomènes d’édition sont considérés aujourd’hui comme les conteurs préférés des Français.

Pour la première fois, « Laissez-vous guider » voyage hors de nos frontières, à plus de 3 000 kilomètres de la France ! Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vous emmènent en Égypte, berceau de l’une des plus énigmatiques et captivantes civilisations de l’Histoire, née il y a 5 000 ans.

Vous découvrirez la somptueuse vallée du Nil, parsemée de sites époustouflants arrachés aux sables du désert. Vos deux guides d’exception feront ressurgir du passé des monuments parmi les plus extraordinaires jamais élevés par l’humanité ! Partagez la vie quotidienne des anciens Égyptiens, qu’ils soient paysans, prêtres ou rois, savourez les fastes de la Cour dans les palais de Memphis, cultivez-vous dans la Grande Bibliothèque d’Alexandrie, et infiltrez-vous dans les majestueuses pyramides du plateau de Gizeh.

Ce livre offre des documents, des reconstitutions exceptionnelles et des infographies détaillées qui vous révéleront tous les trésors du temps des pharaons. Sans plus attendre, direction la vallée du Nil, où vous percerez les secrets de la religion égyptienne, ses rites funéraires complexes, pénétrerez dans les ténèbres de leurs temples, et décrypterez les mystérieux hiéroglyphes. L’Égypte antique reprend vie sous vos yeux !