Les libraires gauchers de Londres

Londres, 1983 - ou presque. Armée de maigres indices, Susan part à la recherche du père qu'elle n'a jamais vu. Mais sa source la plus prometteuse est en réalité une créature du monde magique, qu'un libraire très spécial élimine sous son nez. Car les libraires sont avant tout les garants de l'équilibre entre le monde réel et le monde mythique - quand ils ne s'occupent pas de vendre des livres. Merlin et Viviane en font partie, et leurs pouvoirs hors normes ne seront pas de trop pour sortir Susan des mauvais pas où elle a le don de se fourrer.