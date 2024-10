Les enquêtes de Renoir et Monet

1862. Le propriétaire désargenté d'un château sarthois invite quelques amis et personnes d'importance à passer les fêtes de Noël dans sa grande propriété. Pour divertir ses convives et leur offrir un cadeau à bas prix, il demande à l'un de ses amis, directeur de l'Ecole des beaux-arts de Paris, de lui envoyer des étudiants pour tirer le portrait de ses hôtes. L'homme lui déniche deux jeunes peintres volontaires et sans le sou : un certain Claude Monet et son copain Pierre-Auguste Renoir. Mais, à la veille de Noël, un meurtre est commis. Les deux amis, qui ont observé les convives de près et ont assisté à leurs conversations, se mettent alors en tête de démasquer l'assassin. Non pas qu'ils aient une âme de détective, mais, au milieu de cette faune bourgeoise solidaire, ils sont les moutons noirs et on ne tarde pas à les soupçonner. Renoir et Monet n'ont pas le choix. En attendant l'arrivée de la police et du procureur qu'on est parti quérir malgré la tempête de neige qui fait rage, ils vont devoir résoudre l'affaire pour se disculper.